В Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело из-за ДТП с автобусом на Крауля

В Екатеринбурге следственные органы заинтересовались ДТП с автобусом.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе следователи завели уголовное дело после происшествия с автобусом на Крауля. 10 января машина наехала на фонарный столб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Уголовное дело возбудили по поручению руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко.

— Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — передает ведомство.

Ход расследования и его результаты взяли на контроль в аппарате областного СК.

Напомним, что водитель автобуса почувствовал недомогание во время поездки по маршруту Мега — ЖБИ. Мужчину положили в горбольницу № 10.