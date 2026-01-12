Опубликованы кадры с места крушения катера с россиянами на Пхукете

Прогулочный катер Korawich Marine 888 столкнулся 11 января с рыболовецким судном в Андаманском море в 08:55 по местному времени (04:55 мск). Всего на катере находились 55 человек — 52 туриста и 3 члена экипажа. Судно после мощного удара получило повреждение корпуса и затонуло. Как информировали ТАСС в туристической полиции, на борту катера находились 33 гражданина России, 8 — Казахстана, 4 — Узбекистана, 2 — Киргизии, а также граждане Польши и Великобритании.