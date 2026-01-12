Бастрыкин запросил доклад о деле с избиением подростка в Воронеже

Как известно, 8 января в Романовском сквере на улице Куцыгина в Воронеже неизвестный мужчина ударил 13-летнего парнишку. Для выяснения тяжести причиненного вреда здоровью подростка отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
9 января региональная прокуратура начала проверку.
Теперь же председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по статье 213 УК РФ (хулиганство) и установленных обстоятельствах.