Бастрыкин запросил доклад о деле с избиением подростка в Воронеже

Глава СК попросил воронежского коллегу предоставить информацию по уголовному делу.

Источник: Комсомольская правда

Как известно, 8 января в Романовском сквере на улице Куцыгина в Воронеже неизвестный мужчина ударил 13-летнего парнишку. Для выяснения тяжести причиненного вреда здоровью подростка отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

9 января региональная прокуратура начала проверку.

Теперь же председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по статье 213 УК РФ (хулиганство) и установленных обстоятельствах.