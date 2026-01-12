Стало известно, была ли бешеной рысь, которая напала на ребенка в Башкирии

В Башкирии стали известны предварительные итоги экспертизы дикой рыси, которая напала на ребенка. В Государственном комитете республики по ветеринарии «Башинформу» сообщили, что у погибшего животного взяли пробы для анализа на бешенство.
По информации ведомства, микроскопия и ПЦР уже показали отрицательный результат, однако для окончательного заключения проводится еще один, более точный и чувствительный метод диагностики — биопроба. Итоги этого анализа станут известны примерно через месяц.
Напомним, инцидент произошел ранее на территории спортивного лагеря «Уфимский сокол» в Благовещенском районе. Хищник вышел к людям из леса и атаковал девочку. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. После осмотра врачи начали профилактический курс от бешенства.
