СК Башкирии возбудил дело после нападения дикой рыси на девочку в детском лагере

В Башкирии СК начал уголовное расследование после инцидента с диким животным в детском лагере. Поводом стало нападение рыси на 13-летнюю девочку, отдыхавшую в спортивном лагере на территории Благовещенского района.
Как пояснили в Следкоме, информация о происшествии была обнаружена в ходе мониторинга социальных сетей. Оттуда следователи узнали, что пострадавшая школьница получила всю необходимую медицинскую помощь, и, как сообщается, ее жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.
По факту случившегося Бирский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России по РБ возбудил уголовное дело из-за халатности. Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
