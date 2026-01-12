В больницах Пхукета остаются 17 россиян, пострадавших при крушении катера

В медицинских учреждениях таиландского острова Пхукет продолжают лечение 17 российских туристов, получивших травмы в результате столкновения судов. Двое пострадавших находятся в реанимации. Актуальные данные сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула РФ в провинции Пхукет Егора Иванова.
Всего после аварии в больницы доставили 23 россиянина, шестерых из них врачи уже выписали. Также дипломаты помогают вернуть на родину тело погибшей в катастрофе гражданки РФ.
Инцидент произошел утром 11 января в Андаманском море. Скоростной прогулочный катер Korawich Marine 888 столкнулся с рыболовным траулером. Удар был такой силы, что туристическое судно получило серьезные повреждения корпуса и затонуло.
На борту катера находились три члена экипажа и 52 туриста, среди которых основную группу составляли 33 россиянина. Также на судне были граждане Казахстана, Узбекистана, Киргизии и стран Европы.