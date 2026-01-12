В Шахтах водитель сбил насмерть пожилого пешехода

В Шахтах водитель легковой машины насмерть сбил 77-летнего пешехода. Пострадавший умер от травм в больнице. Об этом 12 января сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Предварительно, рано утром пожилой мужчина переходил нерегулируемый пешеходный переход на улице Административной, и в этот момент на него наехала «Лада Веста». За рулем машины находился 39-летний водитель.
— Пострадавший скончался от травм в больнице. Обстоятельства и детали случившегося выясняют правоохранители, — рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Донским водителям напоминают: нужно снижать скорость вблизи пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.
