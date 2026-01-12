Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шахтах водитель сбил насмерть пожилого пешехода

В Шахтах водитель сбил на переходе 77-летнего мужчину, пострадавший умер в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах водитель легковой машины насмерть сбил 77-летнего пешехода. Пострадавший умер от травм в больнице. Об этом 12 января сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, рано утром пожилой мужчина переходил нерегулируемый пешеходный переход на улице Административной, и в этот момент на него наехала «Лада Веста». За рулем машины находился 39-летний водитель.

— Пострадавший скончался от травм в больнице. Обстоятельства и детали случившегося выясняют правоохранители, — рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Донским водителям напоминают: нужно снижать скорость вблизи пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.