Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре утром произошло около 60 ДТП

В Краснодаре с 06:00 до 09:00 12 января произошло более 60 аварий. Большая часть из них случилась по вине водителей автомобилей на летней резине.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства краевого центра.

Аварии на дорогах в зимнее время не только опасны для окружающих, но и создают пробки в городе. Даже на подготовленном к зиме автомобиле необходимо передвигаться аккуратно, соблюдая ПДД.

«Дорогие водители, не выезжайте в такую погоду на летней резине! Вы подвергаете опасности себя и окружающих», — говорится в сообщении департамента.

Жителей и гостей города просят выбирать общественный транспорт для поездок в такую погоду.

«Ъ-Кубань» писал, что снегопад в Краснодарском крае спровоцировал рост числа несчастных случаев: в медицинские учреждения региона поступили 14 человек с различными травмами, включая одного ребенка.