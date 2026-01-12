В Краснодаре утром произошло около 60 ДТП

Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства краевого центра.
Аварии на дорогах в зимнее время не только опасны для окружающих, но и создают пробки в городе. Даже на подготовленном к зиме автомобиле необходимо передвигаться аккуратно, соблюдая ПДД.
«Дорогие водители, не выезжайте в такую погоду на летней резине! Вы подвергаете опасности себя и окружающих», — говорится в сообщении департамента.
Жителей и гостей города просят выбирать общественный транспорт для поездок в такую погоду.
«Ъ-Кубань» писал, что снегопад в Краснодарском крае спровоцировал рост числа несчастных случаев: в медицинские учреждения региона поступили 14 человек с различными травмами, включая одного ребенка.