Смерть в закупоренной квартире. В Казани супруги погибли от угарного газа

Угарный газ — тихий и безжалостный убийца. Он не имеет цвета и запаха, что делает его особенно коварным. Газ образуется при неполном сгорании любого органического топлива, включая природный газ, в условиях недостатка кислорода. Попадая в организм через легкие, CO связывается с гемоглобином крови в сотни раз активнее кислорода, блокируя его доставку к тканям и органам. Наступает гипоксия — кислородное голодание, от которого в первую очередь страдает головной мозг.