Смерть в закупоренной квартире. В Казани супруги погибли от угарного газа

Эта смерть стала вторым громким случаем за неделю, после гибели семьи из четырех человек в Верхнем Услоне. Предварительная версия следствия едина — нарушение правил эксплуатации газового оборудования и отсутствие притока свежего воздуха.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Тихая трагедия в пятиэтажке.
Тела 53-летнего мужчины и 52-летней женщины были обнаружены в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Сибирский тракт. Как сообщили в пресс-службе «Газпром трансгаз Казань», техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в этом доме проводилось по графику в марте 2025 года. Формально профилактика была выполнена, но это не предотвратило беду.
По предварительным данным следствия, причиной трагедии стало грубое нарушение жильцами элементарных правил безопасности. В квартире с работающим газовым котлом были закрыты все окна, не был обеспечен необходимый приток воздуха. Кроме того, котел, предположительно, использовался при отсутствии тяги в дымоходе. Эта совокупность факторов создала условия для накопления смертоносного угарного газа.
Невидимая смерть.
Угарный газ — тихий и безжалостный убийца. Он не имеет цвета и запаха, что делает его особенно коварным. Газ образуется при неполном сгорании любого органического топлива, включая природный газ, в условиях недостатка кислорода. Попадая в организм через легкие, CO связывается с гемоглобином крови в сотни раз активнее кислорода, блокируя его доставку к тканям и органам. Наступает гипоксия — кислородное голодание, от которого в первую очередь страдает головной мозг.
Человек, отравляясь, часто не осознает опасности. Симптомы — головная боль, головокружение, слабость, тошнота, сонливость — легко спутать с обычным недомоганием или усталостью. Потеряв способность критически мыслить и действовать, жертва просто засыпает, не успев понять причину и позвать на помощь. При высокой концентрации газа потеря сознания и летальный исход наступают в считанные минуты.
Снежный январь.
Эта трагедия стала второй за несколько дней. Как ранее писал «АиФ-Казань», 9 января в частном доме в селе Верхний Услон погибли четверо человек — двое детей, их отец и бабушка. Расследование показало чудовищную картину нарушений: демонтированный дымоход, отключенный датчик утечки газа, забитый вентиляционный канал. Предполагается, что причиной также могло стать обледенение дымохода после сильных снегопадов, что привело к отсутствию тяги и попаданию продуктов горения в дом.
Оба случая объединяет не только печальный итог, но и схожие предпосылки: попытка сэкономить тепло в морозы за счет герметизации помещения, возможные неисправности или обледенение дымоходных систем, игнорирование требований к вентиляции. Зимний период, когда окна закрыты, а отопительные приборы работают на максимуме, традиционно становится временем повышенного риска.
После трагедии подача газа в стояк дома на Сибирском тракте была отключена до проведения всех необходимых проверок и получения акта от специализированной печной службы. Следственные органы возбудили проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.