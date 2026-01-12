Ричмонд
Вратарь уфимского «Салавата Юлаева» признан лучшим голкипером недели в КХЛ

Хоккеист уфимского клуба стал лучшим вратарем 17-й игровой недели.

Источник: Комсомольская правда

КХЛ объявила имена самых выдающихся игроков прошедшей, 17-й по счету, игровой недели. В номинации лучший вратарь победу одержал Семен Вязовой, защищающий ворота уфимского «Салавата Юлаева».

За последние семь дней 22-летний голкипер провел три домашних матча против команд «Нефтехимик», «Автомобилист» и «Барыс». Во всех этих встречах уфимцы добились победы с общим результатом 9:3 в их пользу. За три игры соперники нанесли по воротам Вязового 68 бросков, из которых он парировал более 95,5%.

Семен Вязовой — воспитанник нефтекамского «Тороса». Играть за «Салават» под 35-м номером он начал с сезона 2023/2024. В текущем чемпионате он закрепился в роли основного голкипера команды. Он вышел на лед в 32 матчах, где пропустил 66 шайб. Из 866 бросков в его сторону он отразил 92,9%, что позволяет ему занимать четвертое место в лиге по этому показателю. Также в его послужном списке есть одна результативная передача.

По итогам декабря прошлого года он вошел в десятку лучших молодых игроков месяца.

