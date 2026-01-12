Вратарь уфимского «Салавата Юлаева» признан лучшим голкипером недели в КХЛ

Семен Вязовой — воспитанник нефтекамского «Тороса». Играть за «Салават» под 35-м номером он начал с сезона 2023/2024. В текущем чемпионате он закрепился в роли основного голкипера команды. Он вышел на лед в 32 матчах, где пропустил 66 шайб. Из 866 бросков в его сторону он отразил 92,9%, что позволяет ему занимать четвертое место в лиге по этому показателю. Также в его послужном списке есть одна результативная передача.