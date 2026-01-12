В столкновении автобуса и легковушки в Башкирии погиб человек

В Нефтекамске сегодня вечером произошло ДТП, в котором погиб человек. Авария случилась примерно в 17:00 на улице Трактовой. По информации ГАИ по Башкирии, на дороге столкнулись легковой автомобиль «Пежо 307» и автобус марки «НефАЗ».
В результате аварии пассажир легковушки, 56-летний мужчина, скончался до прибытия бригады скорой помощи. Водитель «Пежо» с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, спасатели МЧС и медики. Обстоятельства аварии выясняются.
