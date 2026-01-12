Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столкновении автобуса и легковушки в Башкирии погиб человек

В Нефтекамске произошла смертельная авария с участием легковушки и автобуса.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске сегодня вечером произошло ДТП, в котором погиб человек. Авария случилась примерно в 17:00 на улице Трактовой. По информации ГАИ по Башкирии, на дороге столкнулись легковой автомобиль «Пежо 307» и автобус марки «НефАЗ».

В результате аварии пассажир легковушки, 56-летний мужчина, скончался до прибытия бригады скорой помощи. Водитель «Пежо» с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, спасатели МЧС и медики. Обстоятельства аварии выясняются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.