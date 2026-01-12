Ричмонд
В Крыму жительницу Московской области обвинили в госизмене за сотрудничество с СБУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на жительницу Московской области, отправившую представителю иностранного государства по поручению куратора СБУ видеосъемку стоянки с бронетехникой Вооруженных сил РФ. Женщине предъявлено обвинение в госизмене, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Источник: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

В ведомстве сообщили, что женщина вступила в контакт с представителем СБУ, сообщив ему о своей готовности оказать помощь иностранной разведке против безопасности России. По указаниям куратора в феврале 2024 года она осуществила видеосъемку стоянки с бронетехникой Вооруженных сил Российской Федерации.

Уточняется, что полученную запись она отправила представителю иностранного государства в одной из соцсетей. Женщине предъявлено обвинение в госизмене. Незаконные действия жительницы Московской области были пресечены работниками ФСБ России.