В Крыму жительницу Московской области обвинили в госизмене за сотрудничество с СБУ

В ведомстве сообщили, что женщина вступила в контакт с представителем СБУ, сообщив ему о своей готовности оказать помощь иностранной разведке против безопасности России. По указаниям куратора в феврале 2024 года она осуществила видеосъемку стоянки с бронетехникой Вооруженных сил Российской Федерации.