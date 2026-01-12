В Башкирии пьяная водительница прокляла полицейского при задержании

«Я вчера пила, а не сегодня! Чтоб бог вас наказал, у тебя в жизни никогда хорошего не будет, у твоих детей не будет, у твоей жены не будет. И тебе потом будет плохо, вспомнишь мои слова», — говорит полицейскому задержанная водительница.
Севастьянов сообщил, что в Чишминском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя с явными признаками опьянения.
«В рамках операции “Трезвый водитель” сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль Lada Granta. Во время проверки документов у водителя, 43-летней женщины, были выявлены явные признаки алкогольного опьянения: резкий запах изо рта, шаткая походка, нарушение речи и неадекватное поведение», — написал начальник ГИБДД по Башкирии.
Он добавил, что женщина была отстранена от управления, ей было предложено пройти освидетельствование на алкотестере, а также медицинское освидетельствование в медучреждении. От обеих процедур она отказалась, пояснив, что накануне употребляла спиртные напитки на юбилее матери.
«В отношении неё составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения), что влечёт лишение права управления транспортными средствами. Автомобиль помещён на специализированную стоянку», — добавил Севастьянов.