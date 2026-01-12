Брат Георгия Которобая осужденного пожизненно за убийство девушки в Молдове получил 25 лет тюрьмы: Он обвиняется в смерти младенца

Приговор спустя 16 лет: убийство младенца в Теленештах.
Алексей Которобай приговорён к 25 годам лишения свободы по делу об убийстве ребёнка в возрасте 10 месяцев. Преступление было совершено в феврале 2010 года в районе Теленешты, а приговор вынесен 12 января 2026 года.
Дело пересмотрели после появления новых доказательств. Ранее за это преступление была осуждена мать ребёнка, однако в 2025 году её полностью оправдали. Сам осуждённый вину не признал. Приговор может быть обжалован.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Я готов пойти до конца и убить»: В Италии полицейский застрелил юношу из Молдовы за наличие компромата — видео, где карабинер-убийца танцует с трансгендером.
Новые подробности убийства 24-летнего молдаванина в Италии, застреленного в голову (далее…).
Реформа образования провалилась: ВУЗы Молдовы позорно теряют позиции в Европе.
Так называемая реформа не дала ожидаемых результатов и уже отражается в международных рейтингах (далее…).
Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.
Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что официальная статистика фиксирует бедность среди населения из-за использования «советских методов» подсчета (далее…).