Российский военный в одиночку месяц держал оборону в ДНР

Солдат из Якутии месяц удерживал позицию в селе в ДНР.
Доброволец из Якутии Ион Дмитриев с позывным Аман в течение месяца в одиночку удерживал оборону в районе села Бурлацкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он отразил контратак и уничтожив более 20 противников.
«Выжить тогда удалось мне одному. Отбивал атаки противника как мог, удерживал позицию всеми силами», — заявил Дмитриев, отметив, что его штурмовую группу направили на зачистку населенного пункта, однако в ходе боев он остался один. Его слова передает telegram-канал RT.
Дмитриев поддерживал связь с командованием по радиостанции. А все необходимое снабжение ему доставляли с помощью беспилотников.
Противник предпринимал неоднократные попытки прорваться к его рубежам, однако все атаки были отбиты. «Я верил, что ко мне придут свои на помощь, и говорил себе, что нужно ещё немного продержаться», — отметил Дмитриев.
После месяца одиночной обороны к бойцу смог прорваться его сослуживец и земляк. Ему с огромным трудом удалось добраться до расположения Дмитриева: с воздуха его атаковали дроны, а вражеские огневые расчеты вели по нему непрерывный огонь. «Вдвоем стало полегче. Мы смогли выполнить это боевое задание», — отметил боец.
За проявленное мужество и стойкость в ходе боев Иону Дмитриеву вручили орден Мужества. «Я делал только то, что должен был. Это наш долг, наша работа», — подчеркнул он.