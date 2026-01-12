В Башкирии завели дело после нападения рыси на школьницу

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в детском спортивном лагере «Уфимский сокол» под Уфой. Рысь зашла на территорию учреждения со стороны леса и напала на ребенка. Сотрудники лагеря оперативно вмешались и изолировали школьницу от животного, однако рысь успела несколько раз укусить девочку.