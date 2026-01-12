Ричмонд
В Башкирии завели дело после нападения рыси на школьницу

Следователи возбудили уголовное дело после нападения бешеной рыси на 13-летнюю девочку в детском спортивном лагере под Уфой.

Источник: Аргументы и факты

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после нападения бешеной рыси на школьницу в детском спортивном лагере. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности. По данным следствия, пострадавшая девочка получает необходимую медицинскую помощь, угрозы ее жизни и здоровью нет.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в детском спортивном лагере «Уфимский сокол» под Уфой. Рысь зашла на территорию учреждения со стороны леса и напала на ребенка. Сотрудники лагеря оперативно вмешались и изолировали школьницу от животного, однако рысь успела несколько раз укусить девочку.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следственные действия продолжаются.