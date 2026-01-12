СКР возбудил уголовное дело о ДТП с ранеными детьми в Челябинской области. Видео

В автобусе было 22 ребенка.
СКР возбудил уголовное дело о травмировании детей в ДТП с детским автобусом на маршруте поселок Рощино — поселок Славино в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«По поручению и. о. руководителя следственного управления СКР по Челябинской области по факту ДТП в Сосновском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — отметил в пресс-службе.
Водитель детского рейсового автобуса не заметил буксируемый экскаватором погрузчик и столкнулся с ним. В автобусе было 22 ребенка и двое взрослых. Трое детей ранены и госпитализированы.
Сейчас следователь СК России проводит комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств автокатастрофы и его причин.
Обновлено 12. 01. 2026 года, 22:05 по уральскому времени.
По данным Госавтоинспекции, в результате аварии травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров 2012 года рождения — два мальчика и девочка. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Видео: Пресс-служба Следственного управления СКР по Челябинской области.