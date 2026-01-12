Ричмонд
Льдина пролетела 40 этажей и пробила крышу башни «Федерация» в «Москве-Сити»

Льдина пробила стеклянную крышу башни «Федерация» в «Москве-Сити». Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в Telegram-канале Mash.

По информации канала, льдина откололась от башни «Запад» и пролетела примерно 40 этажей (около 120 метров — прим. «ВМ»).

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в подмосковном Долгопрудном эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Город», расположенного на Лихачевском проспекте. Причиной эвакуации стало задымление. Возгорание произошло на этаже, где находился фуд-корт. Позднее стало известно, что причиной пожара стала подгоревшая еда.