Льдина пролетела 40 этажей и пробила крышу башни «Федерация» в «Москве-Сити»

Ранее в подмосковном Долгопрудном эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Город», расположенного на Лихачевском проспекте. Причиной эвакуации стало задымление. Возгорание произошло на этаже, где находился фуд-корт. Позднее стало известно, что причиной пожара стала подгоревшая еда.