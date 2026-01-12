Забрала чужую землю: почему Долину хотят лишить пруда в Подмосковье

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов потребовал лишить певицу Ларису Долину пруда в Подмосковье. Артистка якобы обустроила его незаконно на федеральной территории. Ранее этот же бизнесмен вместе с отцом пытался лишить имущества Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву, Кристину Орбакайте и многих других звезд. Чем еще известен Рыськов — в материале «Вечерней Москвы».
Почему Долину хотят лишить пруда.
Разбирательства начались после того, как саратовский бизнесмен Глеб Рыськов попытался арендовать прибрежную полосу ручья в подмосковных Мытищах. Мужчина подал заявление о проведении торгов, но получил отказ.
Оказалось, что эту территорию заняла народная артистка России Лариса Долина. По ее решению здесь вырыли котлован на 230 квадратных метров и обустроили пруд. Также на прилегающей к пруду земле появились два жилых дома площадью 656,2 и 363 квадратных метра, а также гараж на 179 «квадратов».
Рыськов посчитал, что звезда не имела права делать на этой территории собственный пруд. По словам бизнесмена, эта земля принадлежит муниципалитету и не может быть передана в частное пользование.
— Прибрежная защитная полоса ручья — 50 метров. Здесь ограниченный режим использования, запрещена распашка земель в прибрежной защитной полосе по Водному кодексу. Я сначала обратился с этим заявлением в Минэкологии Московской области, подал жалобу, чтобы эти нарушения были устранены, — подчеркнул Рыськов.
Еще он обратился в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области. По словам бизнесмена, его жалобу зарегистрировали. Рыськов требует, чтобы Долину привлекли к административной ответственности, обязали ликвидировать пруд и прилегающие к нему постройки.
Чем известен бизнесмен Рыськов.
Глеб Рыськов и его отец Анатолий давно известны громкими судами со звездами шоу-бизнеса. В феврале 2023 года они решили бороться с певцом Филиппом Киркоровым. Причиной тому стал особняк артиста за 700 миллионов рублей на полуострове в деревне Мякинино. Рядом с домом Киркоров построил причал с выходом к Москве-реке.
Анатолий через суд требовал снести причал, так как он якобы был построен незаконно и мешал «обычным гражданам» ловить рыбу. К слову, Рыськов-старший вместе с сыном живет в Саратове.
Вероятно, суды со стороны Анатолия не принесли никаких результатов, и тогда к нему на подмогу пришел сын. В октябре 2025 года Глеб подал иск к Киркорову и потребовал снести весь особняк, так как вся эта территория была якобы незаконно приватизирована еще в нулевые годы.
На этот раз суд встал на сторону Рыськовых. Спорную территорию проверил Росприроднадзор и пришел к выводу, что особняк построили незаконно. Киркорову дали шесть месяцев, чтобы освободить прибрежные земли. Рыськов-младший обещал арендовать эту территорию и обустроить пляжную зону с лежаками, фуд-кортами и кабинками для переодевания.
С какими еще звездами судились Рыськовы.
Филиппом Киркоровым дело не ограничилось. В октябре 2023 года Анатолий Рыськов подал иск к певицам Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте, которые обустроили пирсы в Подольске и Истре. Эти постройки также мешали бизнесмену рыбачить. Суд отказался удовлетворять требования Рыськова.
Но Анатолий не сдался. В ноябре 2025 года он снова обратился в суд и добился проверки от Росводресурса. На этот раз Пугачеву обязали снести пирс, а Генпрокуратура решила убедиться в законности постройки всего особняка артистки. До пирса у особняка Орбакайте тогда дело не дошло.
В октябре 2025 года Глеб Рыськов пожаловался в Минэкологии Московской области на рэпера Моргенштерна* (Алишер Валеев*). Бизнесмену не понравилось видео, на котором артист хвастался своей баней на берегу реки Малой Истры, и он захотел лишить музыканта этой территории. Позднее участок с баней Моргенштерна* арестовали.
Затем Глеб Рыськов пожаловался в правоохранительные органы на телеведущего Александра Гордона, который якобы незаконно построил беседку в подмосковном лесу. Результатов эта жалоба пока не принесла.
В декабре Рыськов-младший ополчился на московского миллиардера, основателя девелоперской компании «Снегири» Александра Чигиринского, который вместо обещанных баз отдыха построил в подмосковной Барвихе поместье за один миллиард рублей. Олигарх якобы засыпал реку и огородил территорию глухим забором. Рыськов пожаловался на Чигиринского в природоохранную прокуратуру. О проверках пока не сообщалось.
Похожая история произошла с бывшим председателем правительства РФ Михаилом Касьяновым*, но Рыськовы тут уже ни при чем. У экс-политика требовали изъять квартиру в центре Москвы. Ранее у него забрали дачу на берегу Москвы-реки. Он еще в 2004 году ушел в оппозицию, стал делать антироссийские заявления и уехал за границу.
А у семьи бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, который занимал этот пост 20 лет, нашли недвижимость на 2,5 миллиарда рублей. Теперь ее тоже пытается изъять Генпрокуратура.
*Алишер Валеев (Моргенштерн) и Михаил Касьянов внесены в реестр иностранных агентов по решению Министерства юстиции РФ.