Шойгу созвонился с иранским коллегой на фоне массовых протестов

В Иране с конца декабря 2025 года не прекращаются массовые акции протеста, спровоцированные резким падением курса национальной валюты — риала — и ускорением инфляции. Масштабы выступлений выросли после обращения к гражданам с призывом выйти на улицы, озвученного сыном свергнутого в 1979 году шаха — Резой Пехлеви. Участники протестов добиваются смены действующего руководства страны и прихода к власти Пехлеви.