Шойгу созвонился с иранским коллегой на фоне массовых протестов

Сергей Шойгу отметил, что Россия готова и дальше развивать отношения с Ираном.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани осудил очередную попытку внешнего вмешательства во внутренние дела исламской республики. Также он выразил соболезнования в связи с большим числом погибших.
«Шойгу выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами», — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. В пресс-службе подчеркнули, что секретарь Совета безопасности России «решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана».
Кроме того, в ходе разговора Шойгу подтвердил готовность Москвы к дальнейшему развитию сотрудничества с Тегераном. Отмечается, что контакты между сторонами будут продолжены.
В Иране с конца декабря 2025 года не прекращаются массовые акции протеста, спровоцированные резким падением курса национальной валюты — риала — и ускорением инфляции. Масштабы выступлений выросли после обращения к гражданам с призывом выйти на улицы, озвученного сыном свергнутого в 1979 году шаха — Резой Пехлеви. Участники протестов добиваются смены действующего руководства страны и прихода к власти Пехлеви.
Согласно сообщениям СМИ, в ходе столкновений и беспорядков погибли более 500 человек, свыше 10 тысяч были задержаны. В одном из городов протестующие подожгли здание, принадлежащее Корпусу стражей исламской революции. Представители властей предупредили, что участникам несанкционированных акций могут грозить жесткие меры наказания.