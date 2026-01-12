Ричмонд
Шойгу созвонился с иранским коллегой на фоне массовых протестов

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани осудил очередную попытку внешнего вмешательства во внутренние дела исламской республики. Также он выразил соболезнования в связи с большим числом погибших.

Сергей Шойгу отметил, что Россия готова и дальше развивать отношения с Ираном.

«Шойгу выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами», — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. В пресс-службе подчеркнули, что секретарь Совета безопасности России «решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана».

Кроме того, в ходе разговора Шойгу подтвердил готовность Москвы к дальнейшему развитию сотрудничества с Тегераном. Отмечается, что контакты между сторонами будут продолжены.

В Иране с конца декабря 2025 года не прекращаются массовые акции протеста, спровоцированные резким падением курса национальной валюты — риала — и ускорением инфляции. Масштабы выступлений выросли после обращения к гражданам с призывом выйти на улицы, озвученного сыном свергнутого в 1979 году шаха — Резой Пехлеви. Участники протестов добиваются смены действующего руководства страны и прихода к власти Пехлеви.

Согласно сообщениям СМИ, в ходе столкновений и беспорядков погибли более 500 человек, свыше 10 тысяч были задержаны. В одном из городов протестующие подожгли здание, принадлежащее Корпусу стражей исламской революции. Представители властей предупредили, что участникам несанкционированных акций могут грозить жесткие меры наказания.

