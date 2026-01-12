Льдина прошила крышу башни «Федерация» в Москве

«Она оторвалась с башни “Запад” и пролетела примерно 40 этажей (~120 метров)», — уточняют детали происшествия авторы публикации.
«Льдина пробила стеклянную крышу в башне “Федерация” и чуть не прибила человека», — также говорится в публикации.
Падение ледяного снаряда с высоты 120 метров привело к частичному разрушению остекления. Лишь по счастливой случайности человек, находившийся в зоне падения обломков, не пострадал. На представленных видео можно заметить осколки и кусок льда.
Недавно на Москву обрушился циклон «Фрэнсис». Сугробы в городе выросли до 50 см. Кроме этого МЧС предупреждало о сильном ветре, гололедице и образовании наледи на фасадах высотных зданий.