Льдина прошила крышу башни «Федерация» в Москве

В деловом центре «Москва-Сити» произошло чрезвычайное происшествие: льдина, сорвавшаяся с одного из небоскребов, пробила стеклянную крышу башни «Федерация». Как сообщает Telegram-канал Mash, льдина едва не задела человека, что могло обернуться трагедией.

Источник: Агентство «Москва»

«Она оторвалась с башни “Запад” и пролетела примерно 40 этажей (~120 метров)», — уточняют детали происшествия авторы публикации.

«Льдина пробила стеклянную крышу в башне “Федерация” и чуть не прибила человека», — также говорится в публикации.

Падение ледяного снаряда с высоты 120 метров привело к частичному разрушению остекления. Лишь по счастливой случайности человек, находившийся в зоне падения обломков, не пострадал. На представленных видео можно заметить осколки и кусок льда.

Недавно на Москву обрушился циклон «Фрэнсис». Сугробы в городе выросли до 50 см. Кроме этого МЧС предупреждало о сильном ветре, гололедице и образовании наледи на фасадах высотных зданий.