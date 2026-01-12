В Киеве стали массово закрываться супермаркеты

Ранее, 9 января, был нанесен удар с применением комплекса «Орешник» по критически важным объектам Украины в ответ на атаку Киева 29 декабря 2025 года на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал жителям по возможности временно уехать из города в связи с перебоями в теплоснабжении и подаче электроэнергии. Он заявил, что отопление отсутствует примерно в половине столичных многоквартирных домов. Улучшения ситуации с энергоснабжением и отоплением в Киеве ожидают не ранее 15 января.