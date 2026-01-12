Ричмонд
В Киеве стали массово закрываться супермаркеты

Крупные торговые сети Украины начали массово закрывать супермаркеты в Киеве из-за перебоев с электроснабжением. Об этом сообщили местные СМИ.

В Киеве из-за проблем с электроснабжением закрываются супермаркеты.

«В Киеве массово закрываются супермаркеты “АТБ”, NOVUS и “Сільпо” из-за отсутствия электричества: генераторы не выдерживают», — сообщил Times of Ukraine.

Аналогичная обстановка наблюдается и в Киевской области. Точное количество магазинов, приостановивших работу на данный момент, не сообщается. Официальных комментариев от ретейлеров также нет.

Ранее, 9 января, был нанесен удар с применением комплекса «Орешник» по критически важным объектам Украины в ответ на атаку Киева 29 декабря 2025 года на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал жителям по возможности временно уехать из города в связи с перебоями в теплоснабжении и подаче электроэнергии. Он заявил, что отопление отсутствует примерно в половине столичных многоквартирных домов. Улучшения ситуации с энергоснабжением и отоплением в Киеве ожидают не ранее 15 января.