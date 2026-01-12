За четыре часа над регионами России и Азовским морем сбили 56 дронов ВСУ

По данным ведомства, большая часть дронов была сбита над Крымом (21) и Краснодарским краем (18). Также сообщается об уничтожении четырёх аппаратов над Брянской и Курской областями, одного — над Воронежской областью и восьмью — над Азовским морем.
Ранее сообщалось, что над четырьмя регионами России и Азовским море сбили 19 дронов ВСУ. Как уточнили в Минобороны, БПЛА были перехвачены 12 января в период с 8:00 до 16:00 по московскому времени.
