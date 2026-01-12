Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За четыре часа над регионами России и Азовским морем сбили 56 дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и нейтрализовали 56 украинских беспилотников самолётного типа в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, большая часть дронов была сбита над Крымом (21) и Краснодарским краем (18). Также сообщается об уничтожении четырёх аппаратов над Брянской и Курской областями, одного — над Воронежской областью и восьмью — над Азовским морем.

Ранее сообщалось, что над четырьмя регионами России и Азовским море сбили 19 дронов ВСУ. Как уточнили в Минобороны, БПЛА были перехвачены 12 января в период с 8:00 до 16:00 по московскому времени.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше