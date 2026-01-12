ВСУ расстреляли более 130 мирных жителей в Селидово при попытке эвакуации: главное об СВО к 12 января

Число жертв среди мирного населения связано с интенсивностью боев.
В Селидово (ДНР) украинские военнослужащие открыли огонь по мирным жителям, которые пытались выехать из города. В результате погибли около 130 человек. Кроме того, ВСУ расстреляли своих же граждан, которые пытались покинуть опасные районы в зоне боевых действий. Главное о спецоперации на 12 января — в материале URA.RU.
ВСУ убили больше сотни мирных жителей.
В Селидово в ДНР украинские военные расстреляли 130 человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Он заявил, что большое число погибших связано с тяжелыми боями в регионе. По его словам, многие местные жители из ‑за действий ВСУ были вынуждены уехать из прифронтовых районов. Сейчас проводится работа по установлению количества оставшихся в живых гражданских лиц.
ВС РФ ликвидировали две группы Нацгвардии Украины.
ВС РФ уничтожили две штурмовые группы 13-й бригады Нацгвардии.
Российские силовые структуры сообщили, что в районе села Веселое в Харьковской области российские военные уничтожили две штурмовые группы 13-й бригады Нацгвардии Украины, которые выдвигались на пикапах. По их данным, в районе села Лиман была ликвидирована штурмовая группа 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
На этом направлении действует группировка войск «Запад». За сутки украинская сторона потеряла до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и четыре склада с боеприпасами.
Российские военные окружили Константиновку.
Российские войска сейчас практически полностью охватили Константиновку в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, на юго-востоке города российские подразделения улучшили свои тактические позиции.
«По Константиновскому направлению мы наблюдаем широкий охват. Видим, что достигнуты определенные успехи в юго-восточной части Константиновки», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24». Глава ДНР также отметил, что данное направление в настоящее время относится к числу наиболее активных в зоне проведения СВО.
ВСУ наносят удары по своим же.
Военнослужащие ВСУ не проявляют сострадания к гражданским.
Российский доброволец СВО Евгений Телепнев заявил, что украинские военные открывают огонь по мирным жителям, когда те пытаются покинуть опасные районы. По его словам, он лично стал свидетелем таких обстрелов в зоне боевых действий. «Выходят мирные жители — и их начинают обстреливать свои же, украинские военные. То есть стреляют по гражданам Украины», — отметил военный.
В разговоре с сетевым изданием «Собкор Уфа» Телепнев подчеркнул, что военнослужащие ВСУ не проявляют сострадания к гражданским, считая, что те ждут прихода российских войск. Он добавил, что в первые месяцы жители Херсонской области боялись общаться с российскими военными, опасаясь последующей расправы в случае возвращения украинской армии.
Эта зима может стать самой тяжелой для Украины.
Эта зима для украинцев может стать самой тяжелой с 2022 года. По данным агентства Reuters, 10 января многие жители Киева остались без отопления при морозе ниже минус 10 градусов. В настоящее время коммунальные службы работают над восстановлением подачи электричества, воды и тепла.
Ранее российские военные нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, которые, по их словам, используются для нужд украинской армии. 9 января по нескольким городам Украины, в том числе по Киеву, была применена ракета «Орешник». Власти России заявили, что этот удар стал ответом на попытку Киева атаковать резиденцию президента Владимира Путина.
Кулеба сделал неожиданное признание по территориальным уступкам.
Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что часть украинцев может согласиться на уступки по Донбассу, если пройдет референдум и государство даст четкие гарантии. В интервью «Украинской правде» он отметил, что общество, по его мнению, может принять идею передачи территорий в обмен на прекращение войны.
«Если людям объяснят: нам необходимо уступить территории, но зато боевые действия прекратятся — прошу прощения за, возможно, еретическую мысль, однако, по моему ощущению, общество может быть готово это принять», — заявил политик. Таким образом он ответил на вопрос о возможной судьбе Донбасса в случае проведения референдума и закрепления территориальных уступок в официальных документах.
Трамп посчитал себя единственный козырем Зеленского.
Трамп сказал, что благодаря его действиям Украина в силах противостоять России.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он является единственным козырем президента Украины Владимира Зеленского в условиях конфликта с Россией. Об этом президент США в интервью газете The New York Times. Глава Белого дома также отметил, что без его участия и помощи, ситуация для Украины «обернулась бы полной катастрофой». Он добавил, что об этом знает как сам Владимир Зеленский, так и руководители европейских государств.
В то же время Трамп не ответил на вопрос о том, готов ли он предоставить Украине вооружение в случае, если Россия отвергнет предложенный США мирный план, либо затянет процесс его согласования. «Я не хочу этого говорить. Я просто не хочу оказаться в ситуации, когда мне придется это сказать, потому что я обязан попытаться спасти жизни», — подчеркнул он.
В ЕК не исключили переговоры с Москвой по Украине в будущем.
Европейскому союзу «рано или поздно» предстоит вступить в переговоры с российскими властями. Такое заявление сделала представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. «Очевидно, в определенный момент нам придется обсуждать ситуацию и с президентом России Владимиром Путиным», — заявила она. По ее словам, сейчас Европа не готова к этому.