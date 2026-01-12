ВСУ расстреляли более 130 мирных жителей в Селидово при попытке эвакуации: главное об СВО к 12 января

В то же время Трамп не ответил на вопрос о том, готов ли он предоставить Украине вооружение в случае, если Россия отвергнет предложенный США мирный план, либо затянет процесс его согласования. «Я не хочу этого говорить. Я просто не хочу оказаться в ситуации, когда мне придется это сказать, потому что я обязан попытаться спасти жизни», — подчеркнул он.