Жители Анапы сообщают о взрывах над Чёрным морем, работают расчёты ПВО

Над Анапой произошла серия взрывов, сообщает SHOT. По сообщениям местных жителей, системы противовоздушной обороны активно сбивают воздушные цели в акватории Чёрного моря.

Очевидцы сообщают о громких звуках, доносящихся со стороны моря, которые начались примерно в 20:10 и продолжаются до сих пор. Было зафиксировано от трёх до четырёх взрывов. В небе наблюдаются яркие вспышки, а над городом звучит сирена воздушной тревоги. Предварительно, действия ПВО направлены на перехват БПЛА ВСУ в Чёрном море. Аналогичная тревога объявлена и в Новороссийске.

Ранее сообщалось, что за четыре часа над регионами России и Азовским морем уничтожили 56 дронов ВСУ. По данным Минобороны России, большая часть БПЛА была сбита над Крымом (21) и Краснодарским краем (18).

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

