Нечистоты затопили двор с автомобилями после прорыва трубы в Химках

После прорыва трубы с холодной водой на улице Марии Рубцовой в Химках нечистоты затопили дворы, стоянки и припаркованные автомобили. Некоторые машины оказались по колеса в грязной воде после случившегося. Специалисты аварийных служб уже приступили к ликвидации последствий аварии.