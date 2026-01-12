Нечистоты затопили двор с автомобилями после прорыва трубы в Химках

После прорыва трубы с холодной водой на улице Марии Рубцовой в Химках нечистоты затопили дворы, стоянки и припаркованные автомобили. Некоторые машины оказались по колеса в грязной воде после случившегося. Специалисты аварийных служб уже приступили к ликвидации последствий аварии.
— Сотрудники администрации и профильных служб проведут поквартирный обход с целью измерения параметров подачи водоснабжения., — передает официальный Telegram-канал городской администрации.
Еще в конце декабря в подмосковном Климовске также произошла авария. Прорвало трубы теплоснабжения у нескольких домов на Западной и Симферопольской улицах. Сотрудники ЖКХ тогда приступили к восстановительным работам.