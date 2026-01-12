«У тебя в жизни никогда хорошего не будет»: Россиянка при задержании за пьяное вождение наложила порчу на сотрудника ДПС

В Башкирии пьяная водительница прокляла полицейского при задержании. Видео © Telegram /Владимир Севастьянов.
Инцидент произошёл в Чишминском районе. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Lada Granta в рамках спецоперации «Трезвый водитель». У 43-летней женщины за рулём обнаружили явные признаки опьянения, включая шаткую походку и нарушение речи. Она объяснила своё состояние употреблением алкоголя накануне.
Женщина отказалась пройти проверку на алкотестере и от медицинского освидетельствования в клинике. Вместо этого она стала налагать проклятия на остановившего её инспектора и его семью. В отношении автомобилистки составили административный протокол по статье об отказе от медицинского освидетельствования. Её транспортное средство было помещено на специализированную стоянку. Нарушителю грозит лишение прав.
«Я вчера пила, а не сегодня! Чтоб Бог вас наказал, у тебя в жизни никогда хорошего не будет, у твоих детей не будет, у твоей жены не будет. И тебе потом будет плохо, вспомнишь мои слова», — говорит полицейскому задержанная автоледи.
Ранее сообщалось, что житель Петербурга стал одним из первых водителей, задержанных в новом году за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Патрульные остановили мужчину в Красносельском районе города почти сразу после наступления полуночи. Они оформили протокол по статье о вождении в состоянии опьянения. Этот документ стал первым в году по данной статье. В знак своеобразного «достижения» полицейские отметили событие хлопушкой с конфетти.
