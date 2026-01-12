Великобритания заявила о неготовности к войне

Армия Соединенного Королевства не готова к потенциальному конфликту.
Британская армия недостаточно готова к защите страны в случае потенциального конфликта. Об этом рассказал начальник Генштаба Великобритании Ричард Найтон.
«Армия сейчас не полностью готова к полномасштабному конфликту, с которым мы можем столкнуться», — передает РИА Новости слова Найтона. Он добавил, что современные требования к обороноспособности Великобритании выросли.
Ранее о необходимости наращивания обороноспособности заявляли и в других странах Европы. Начальник генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина отмечал, что Россия располагает большим количеством достаточно эффективной техники, а НАТО нужно переосмыслить требования к вооружениям и увеличить закупки, при этом в РФ уже ведется формирование новых дивизий, бригад и полков и растут объемы поставок вооружений.