170 ударов топором: завершено дело о зверском убийстве инвалида в Москве

В Москве завершено расследование одного из самых жестоких преступлений последнего времени, жертвой которого стал человек с ограниченными возможностями здоровья. Главное следственное управление СК РФ по городу Москве установило, что житель столицы 1962 года рождения устроил кровавую расправу над своим знакомым, нанеся ему более сотни ранений. Однако, согласно выводам психиатрической экспертизы, вместо тюрьмы мужчину ожидает принудительное лечение.