170 ударов топором: завершено дело о зверском убийстве инвалида в Москве

В Москве завершено расследование одного из самых жестоких преступлений последнего времени, жертвой которого стал человек с ограниченными возможностями здоровья. Главное следственное управление СК РФ по городу Москве установило, что житель столицы 1962 года рождения устроил кровавую расправу над своим знакомым, нанеся ему более сотни ранений. Однако, согласно выводам психиатрической экспертизы, вместо тюрьмы мужчину ожидает принудительное лечение.
«Нанес не менее 170 ударов топором, ножом и иными предметами своему знакомому с ограниченными возможностями здоровья. Мужчина от полученных повреждений скончался на месте», — сообщили представители столичного следственного управления.
При этом сообщается, что обвиняемый признан нуждающимся в принудительном лечении, так как в момент совершения деяний он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.
Трагедия разыгралась в сентябре 2025 года в квартире жилого дома на Малой Черкизовской улице. Как установило следствие, фигурант находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда между ним и потерпевшим вспыхнул конфликт на почве личных неприязненных отношений. Беспомощный мужчина не смог оказать сопротивления нападавшему.
В настоящее время уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью передано в суд для направления злоумышленника на медицинскую терапию.