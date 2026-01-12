Семь мужчин пытались покинуть Украину в грузовике с пивом

Напомним, в конце лета украинское правительство сняло ограничения на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. До этого момента, во время действия военного положения, покидать Украину мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено. За уклонение от мобилизации на Украине предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до пяти лет лишения свободы.