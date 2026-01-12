Семь мужчин пытались покинуть Украину в грузовике с пивом

На Украине задержали иностранца, организовавшего тайную переправку семи украинцев через государственную границу. Злоумышленник спрятал их в кузове грузовика, замаскировав партией пива. Информация об этом инциденте появилась в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Известно, что инцидент произошел на Буковине. Подозреваемый иностранный гражданин организовал тайную транспортировку группы мужчин, укрыв их среди пивных кег в фуре. Следствие установило, что цена за нелегальный выезд варьировалась от 6 до 13 тысяч евро с каждого человека. В пункте пропуска «Мамалыга» у задержанного было конфисковано 34 тысячи евро наличными.
Кроме того сообщается, что в Ивано-Франковской области правоохранительные органы задержали 75-летнего местного жителя, который за 12,5 тысяч евро обещал организовать мужчинам незаконный переход на территорию Молдавии.
Напомним, в конце лета украинское правительство сняло ограничения на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. До этого момента, во время действия военного положения, покидать Украину мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено. За уклонение от мобилизации на Украине предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до пяти лет лишения свободы.