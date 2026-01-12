Британия введет уголовную ответственность за интимные дипфейки

Ранее британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении X из-за картинок, создаваемых чат-ботом на основе искусственного интеллекта Grok. На прошлой неделе источники газеты The Daily Telegraph в правительстве указали на существующие возможности рестрикций в рамках закона о безопасности в интернете. Они включают в себя штрафы на миллиарды фунтов стерлингов или блокирование доступа к соцсети на территории страны.