Британия введет уголовную ответственность за интимные дипфейки

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Великобритания введет уголовную ответственность за создание интимных изображений без согласия. Об этом объявила, выступая в Палате общин, министр по науке, инновациям и технологиям Лиз Кэндалл.
«Это не безобидные изображения. Это оружие для насилия, которое непропорционально нацелено на женщин и девочек», — сказала министр, пояснив, что соответствующий закон должен вступить в силу на этой неделе. Кэндалл добавила, что производство приложений, позволяющих создавать подобные дипфейки, также окажется вне закона.
Ранее британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении X из-за картинок, создаваемых чат-ботом на основе искусственного интеллекта Grok. На прошлой неделе источники газеты The Daily Telegraph в правительстве указали на существующие возможности рестрикций в рамках закона о безопасности в интернете. Они включают в себя штрафы на миллиарды фунтов стерлингов или блокирование доступа к соцсети на территории страны.
По информации The Daily Telegraph, причиной недовольства Лондона стали откровенные изображения женщин и детей, которые интегрированный в соцсеть чат-бот создает по запросу пользователей. Как отмечает издание, так называемые дипфейки уже затронули жену наследника британского престола принцессу Уэльскую Кэтрин (Миддлтон), британских знаменитостей, членов кабинета министров, депутатов.
В ответ на претензии Лондона владелец X американский предприниматель Илон Маск назвал правительство Великобритании фашистским из-за большого количество арестов в стране за комментарии в интернете.