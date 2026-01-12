Ездила вдоль ЛЭП: полиция остановила работу передвижной криптофермы в Бурятии

Правоохранители пресекли в Бурятии работу мобильной криптофермы, которая двигалась вдоль линий электропередачи и нелегально подключалась к энергосетям. За несколько дней работы создатели устройства смогли нанести ущерб на сумму около трех миллионов рублей. Об этом в понедельник, 12 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Полицейские задержали пятерых подозреваемых при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. По местам жительства задержанных в ходе обысков изъято майнинговое оборудование, деньги в сумме около 6,5 миллиона рублей, блокноты с записями и другие предметы, имеющие доказательственное значение, — отметила представитель ведомства.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба с помощью обмана или злоупотребления доверием, написала Волк в своем Telegram-канале.
14 января 2025 года в Махачкале обнаружили крупную майнинг-ферму, которая была незаконно подключена к сети. По словам исполняющего обязанности директора «Дагэнерго» Арсена Гаджиева, нанесенный ей ущерб превысил 180 миллионов рублей.