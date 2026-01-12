Ездила вдоль ЛЭП: полиция остановила работу передвижной криптофермы в Бурятии

Правоохранители пресекли в Бурятии работу мобильной криптофермы, которая двигалась вдоль линий электропередачи и нелегально подключалась к энергосетям. За несколько дней работы создатели устройства смогли нанести ущерб на сумму около трех миллионов рублей. Об этом в понедельник, 12 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.