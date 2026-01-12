Житель Калужской области насмерть обварился кипятком, полившимся из душа

В Калужской области возбудили уголовное дело после смерти пожилого мужчины, который получил ожоги от кипятка, полившегося из душа. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
По данным ведомства, несчастный случай произошел в Обнинске. Вместо теплой воды из душа пошел кипяток. Спустя некоторое время после инцидента пострадавший скончался. Местные жители сообщили, что подобные случаи уже наблюдались в городе.
— Управляющая компания отрицает вину в случившемся. Следственными органами СК России по Калужской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в материале.
11 декабря прошлого года из-за разлива кипятка в Санкт-Петербурге пенсионер и несовершеннолетняя девочка получили ожоги. Столб горячей воды забил из трубы диаметром 800 миллиметров, достигнув высоты двухэтажного дома. Также от пара и кипятка получили повреждения три автомобиля.