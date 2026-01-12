В Воронеже после атаки БПЛА насчитали 55 повреждённых домов и 86 автомобилей

«Наверное, один из самых масштабных налётов. Соответственно, объемы повреждений тоже приличные. Это 12 многоквартирных жилых домов, 43 частных жилых дома. И не факт, что эта цифра конечна, потому что кто-то с дачи возвращается, кто-то после отпусков», — написал Петрин в Telegram-канале.
Напомним, на выходных Воронеж пережил массированную атаку беспилотников. Минобороны России сообщало, что с 20:00 до 23:00 были уничтожены 17 БПЛА. При падении обломков ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась. Помимо многоквартирных и частных домов повреждения также получили несколько административных зданий и православная гимназия.
