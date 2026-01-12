Ричмонд
Мошенники в Татарстане убедили пациента вырвать себе все зубы

Мужчина в Набережных Челнах лишился всех зубов из-за мошенников, которые представились работниками стоматологической клиники. Для покрытия всех необходимых медицинских процедур ему также пришлось взять кредит, пишет Telegram-канал «Медицинская Россия».

Преступники запугали мужчину тяжелым заболеванием полости рта и убедили срочно удалить все зубы для замены на импланты. Однако после установки всего двух имплантов ему сообщили о невозможности дальнейшей имплантации. Таким образом, потерпевший провел по меньшей мере семь месяцев без зубов.

— Мне нужно минимум 12 имплантов, чтобы хоть как-то начать нормально питаться. На это уйдет около двух миллионов рублей. Где мне их взять? — передает слова жителя Набережных Челнов Telegram-канал «Медицинская Россия».

Департамент здравоохранения Москвы предупредил о случаях мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник. По словам представителей ведомства, злоумышленники просят горожан в мессенджерах «подтвердить данные» или «сменить подкрепление».