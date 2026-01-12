Мошенники в Татарстане убедили пациента вырвать себе все зубы

Преступники запугали мужчину тяжелым заболеванием полости рта и убедили срочно удалить все зубы для замены на импланты. Однако после установки всего двух имплантов ему сообщили о невозможности дальнейшей имплантации. Таким образом, потерпевший провел по меньшей мере семь месяцев без зубов.