Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

15-летний победитель молодежного ЧМ по ММА Садуллоев погиб в Таджикистане

Спортсмену нанесли удар ножом в область сердца.

Победитель молодежного чемпионата мира по смешанным единоборствам (ММА) Мухаммадали Садуллоев получил смертельный удар ножом в результате конфликта с подростками в Таджикистане, пишет «Азия плюс» со ссылкой на федерацию смешанных единоборств страны и тренера спортсмена Камола Валиева.

Сообщается, что драка произошла в ночь на 12 января в Кулябе в одном из местных компьютерных клубов. 15-летнему Садуллоеву нанесли удар ножом в область сердца и врачи не смогли его спасти. Кроме него, в драке пострадали еще два человека, они госпитализированы.

По данным новостного портала, по подозрению в его убийстве задержаны двое.

Известно, что Садуллоев в 2024 году получил титул чемпиона мира по смешанным единоборствам в своей возрастной категории, в 2025 году он завоевал чемпионский титул Таджикистана в этом виде спорта.

Напомним, в сентябре 2024 года во время конфликта со стрельбой у офиса Wildberries пострадали бойцы смешанных единоборств 30-летний Абубакар Местоев и 35-летний Умар Чичаев, а также 33-летний боксер Рашид Кодзоев.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше