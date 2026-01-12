15-летний победитель молодежного ЧМ по ММА Садуллоев погиб в Таджикистане

Сообщается, что драка произошла в ночь на 12 января в Кулябе в одном из местных компьютерных клубов. 15-летнему Садуллоеву нанесли удар ножом в область сердца и врачи не смогли его спасти. Кроме него, в драке пострадали еще два человека, они госпитализированы.