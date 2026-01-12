15-летний победитель молодежного ЧМ по ММА Садуллоев погиб в Таджикистане

Победитель молодежного чемпионата мира по смешанным единоборствам (ММА) Мухаммадали Садуллоев получил смертельный удар ножом в результате конфликта с подростками в Таджикистане, пишет «Азия плюс» со ссылкой на федерацию смешанных единоборств страны и тренера спортсмена Камола Валиева.
Сообщается, что драка произошла в ночь на 12 января в Кулябе в одном из местных компьютерных клубов. 15-летнему Садуллоеву нанесли удар ножом в область сердца и врачи не смогли его спасти. Кроме него, в драке пострадали еще два человека, они госпитализированы.
По данным новостного портала, по подозрению в его убийстве задержаны двое.
Известно, что Садуллоев в 2024 году получил титул чемпиона мира по смешанным единоборствам в своей возрастной категории, в 2025 году он завоевал чемпионский титул Таджикистана в этом виде спорта.
Напомним, в сентябре 2024 года во время конфликта со стрельбой у офиса Wildberries пострадали бойцы смешанных единоборств 30-летний Абубакар Местоев и 35-летний Умар Чичаев, а также 33-летний боксер Рашид Кодзоев.