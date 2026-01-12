На трассе ХМАО после ДТП с бензовозом спустя 5 часов частично запущено движение

Движение на трассе было полностью перекрыто.
На 809-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе движение транспорта запущено в реверсивном режиме. По данным ФКУ «Уралуправтодор», трасса была полностью перекрыта около пяти часов.
«Внимание! На автодороге Р-404 на 809-м километре в Нефтеюганском районе производится эвакуация транспортного средства после ДТП. Запущено реверсивное движение», — сообщается в telegram-канале дорожной службы.
ДТП на трассе произошло 12 января после 15 часов. О запуске реверсивного движения сообщено около 21:00. Все это время трасса была полностью перекрыта, объезд предлагался через Горноправдинск.