На трассе ХМАО после ДТП с бензовозом спустя 5 часов частично запущено движение

На 809-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе движение транспорта запущено в реверсивном режиме. По данным ФКУ «Уралуправтодор», трасса была полностью перекрыта около пяти часов.

Движение на трассе было полностью перекрыто.

«Внимание! На автодороге Р-404 на 809-м километре в Нефтеюганском районе производится эвакуация транспортного средства после ДТП. Запущено реверсивное движение», — сообщается в telegram-канале дорожной службы.

ДТП на трассе произошло 12 января после 15 часов. О запуске реверсивного движения сообщено около 21:00. Все это время трасса была полностью перекрыта, объезд предлагался через Горноправдинск.