Сын Кадырова назвал раздутым инцидент с дракой на турнире по борьбе в Чечне

На первенстве Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по вольной борьбе произошел локальный конфликт, который быстро уладили на месте, и никакой массовой драки не было. Об этом в понедельник, 12 января, заявил министр физической культуры и спорта Чечни Ахмат Кадыров, который является старшим сыном главы республики Рамзана Кадырова.
— Не следует придавать этому инциденту межнациональный характер или выставлять его как массовую драку. На видео понятно, что в конфликте участвовало всего несколько человек, в то время как остальные зрители и спортсмены разнимали конфликтующих, — отметил министр.
По его словам, любому инциденту в Чечне или с участием местных спортсменов «придается общественный резонанс, что может привести к его чрезмерному раздуванию в СМИ», передает Telegram-канал Кадырова.
По данным журналистов, конфликт на первенстве СКФО начался сразу после окончания поединка между борцом из Осетии Давидом Ваниевым и чеченским атлетом Турпалом Алхоевым. Ваниев одержал победу, но сразу после сигнала о конце боя между спортсменами начался спор, который быстро перешел в драку.