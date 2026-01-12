Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Кадырова назвал раздутым инцидент с дракой на турнире по борьбе в Чечне

На первенстве Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по вольной борьбе произошел локальный конфликт, который быстро уладили на месте, и никакой массовой драки не было. Об этом в понедельник, 12 января, заявил министр физической культуры и спорта Чечни Ахмат Кадыров, который является старшим сыном главы республики Рамзана Кадырова.

На первенстве Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по вольной борьбе произошел локальный конфликт, который быстро уладили на месте, и никакой массовой драки не было. Об этом в понедельник, 12 января, заявил министр физической культуры и спорта Чечни Ахмат Кадыров, который является старшим сыном главы республики Рамзана Кадырова.

— Не следует придавать этому инциденту межнациональный характер или выставлять его как массовую драку. На видео понятно, что в конфликте участвовало всего несколько человек, в то время как остальные зрители и спортсмены разнимали конфликтующих, — отметил министр.

По его словам, любому инциденту в Чечне или с участием местных спортсменов «придается общественный резонанс, что может привести к его чрезмерному раздуванию в СМИ», передает Telegram-канал Кадырова.

По данным журналистов, конфликт на первенстве СКФО начался сразу после окончания поединка между борцом из Осетии Давидом Ваниевым и чеченским атлетом Турпалом Алхоевым. Ваниев одержал победу, но сразу после сигнала о конце боя между спортсменами начался спор, который быстро перешел в драку.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше