Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Французского рэпера арестовали по делу о домашнем насилии

Во Франции арестовали рэпера Doums — его обвиняют в домашнем насилии после обращения женщины в полицию.

Источник: Аргументы и факты

Французского рэпера Мамаду Кулибали, известного под псевдонимом Doums, арестовали по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает французское издание 20minutes.fr.

По данным издания, заявление в полицию поступило 12 января от женщины, которая сообщила, что артист причинял ей вред в присутствии детей и двоюродной сестры. После обращения правоохранительные органы задержали Кулибали и предъявили ему соответствующие обвинения.

Личность заявительницы не раскрывается. Отмечается, что ранее рэпер состоял в отношениях с актрисой Адель Экзаркопулос, с которой у него есть сын.

Ранее в России обсуждалась возможность изменения законодательства о домашнем насилии. Депутат Госдумы Ксения Горячева заявляла о подготовке законопроекта, который позволит возбуждать уголовные дела по фактам домашнего насилия без заявления пострадавшей стороны. Инициатива, по ее словам, связана с высокой статистикой подобных преступлений и необходимостью усиления защиты жертв.