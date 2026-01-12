Французского рэпера арестовали по делу о домашнем насилии

Французского рэпера Мамаду Кулибали, известного под псевдонимом Doums, арестовали по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает французское издание 20minutes.fr.
По данным издания, заявление в полицию поступило 12 января от женщины, которая сообщила, что артист причинял ей вред в присутствии детей и двоюродной сестры. После обращения правоохранительные органы задержали Кулибали и предъявили ему соответствующие обвинения.
Личность заявительницы не раскрывается. Отмечается, что ранее рэпер состоял в отношениях с актрисой Адель Экзаркопулос, с которой у него есть сын.
Ранее в России обсуждалась возможность изменения законодательства о домашнем насилии. Депутат Госдумы Ксения Горячева заявляла о подготовке законопроекта, который позволит возбуждать уголовные дела по фактам домашнего насилия без заявления пострадавшей стороны. Инициатива, по ее словам, связана с высокой статистикой подобных преступлений и необходимостью усиления защиты жертв.