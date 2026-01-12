Прокуратура начала проверку после развратного танца снегурочек в Нижнем Тагиле

Напомним, что инцидент произошёл во время новогоднего представления для детей. Танцовщицы в костюмах «снегурочек» исполнили номер, вызвавший общественный резонанс. По словам очевидцев, в зале находилось много детей в возрасте от 4 до 10 лет. Во время номера некоторые взрослые были вынуждены увести своих детей из-за неприемлемого содержания выступления. Артистки задирали мини-юбки и демонстрировали движения, напоминающие стриптиз.