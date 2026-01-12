Прокуратура начала проверку после развратного танца снегурочек в Нижнем Тагиле

Он отметил, что следователи устанавливают и опрашивают очевидцев произошедшего инцидента. Выполняются иные необходимые мероприятия для всестороннего изучения обстоятельств. По итогам проверки ведомство примет соответствующее процессуальное решение.
«По факту произошедшего СК по Свердловской области проводится процессуальная проверка. В ходе проверки принимаются меры к установлению и опросу очевидцев, выполняются иные мероприятия, чтобы дать ситуации надлежащую правую оценку и разобраться в ситуации. По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение», — отметил Шульга.
Напомним, что инцидент произошёл во время новогоднего представления для детей. Танцовщицы в костюмах «снегурочек» исполнили номер, вызвавший общественный резонанс. По словам очевидцев, в зале находилось много детей в возрасте от 4 до 10 лет. Во время номера некоторые взрослые были вынуждены увести своих детей из-за неприемлемого содержания выступления. Артистки задирали мини-юбки и демонстрировали движения, напоминающие стриптиз.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.