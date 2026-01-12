Дрон ВСУ убил мирного жителя в Брянской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по движущемуся автомобилю в селе Страчово Суземского района Брянской области. Находившийся внутри мирный житель погиб. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили глава региона Александр Богомаз.
— Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь. Работают оперативные и экстренные службы, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Утром 12 января Министерство обороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны за ночь сбили над регионами России 13 вражеских беспилотников. Представители ведомства уточнили, что атакам со стороны армии Украины подверглись Крым и Адыгея, а также Воронежская и Курская области.
Еще 11 января из-за атаки дронов по Воронежу скончалась молодая женщина. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, она получила ранения при падении обломков беспилотника и умерла в реанимации.