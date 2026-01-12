Дрон ВСУ убил мирного жителя в Брянской области

Утром 12 января Министерство обороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны за ночь сбили над регионами России 13 вражеских беспилотников. Представители ведомства уточнили, что атакам со стороны армии Украины подверглись Крым и Адыгея, а также Воронежская и Курская области.