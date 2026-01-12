Скорая застряла в снегу во дворе на юго-востоке Москвы

В тот же день Москву и Московскую область накрыл снежный циклон «Фрэнсис». Жителям и гостям столицы пришлось столкнуться с множеством неудобств из-за сильного снегопада, который обрушился на город. В частности, на Ярославском шоссе возникла 20-километровая пробка, и водители не могли попасть в столицу из-за снежных завалов на дороге. В аэропортах отменяли и задерживали рейсы, пассажиры также жаловались на проблемы с получением багажа.