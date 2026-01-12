Скорая застряла в снегу во дворе на юго-востоке Москвы

На юго-востоке столицы машина скорой помощи в понедельник, 12 января, застряла в снегу, и прохожие стали толкать ее по направлению к дороге. Об инциденте сообщили местные Telegram-каналы.
Автомобиль застрял в снегу во дворе дома 7 на улице Маресьева. Местные жители жалуются, что после мощного снегопада городские службы не расчистили дороги, передает Telegram-канал «Первый Московский».
9 января сотрудники столичного аэропорта Домодедово с помощью лопат откопали самолет авиакомпании NordStar, который застрял в сугробе и забуксовал на взлетно-посадочной полосе.
В тот же день Москву и Московскую область накрыл снежный циклон «Фрэнсис». Жителям и гостям столицы пришлось столкнуться с множеством неудобств из-за сильного снегопада, который обрушился на город. В частности, на Ярославском шоссе возникла 20-километровая пробка, и водители не могли попасть в столицу из-за снежных завалов на дороге. В аэропортах отменяли и задерживали рейсы, пассажиры также жаловались на проблемы с получением багажа.