ГИБДД раскрыла подробности ДТП в ХМАО с горящим бензовозом. Видео

В ДТП погиб водитель КАМАЗа.
В ХМАО в результате столкновения двух большегрузов на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск погиб один из водителей. Об этом в соцсети сообщили в окружной Госавтоинспекции.
«12 января 2026 года около 14:40 на 810-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, водитель 1984 года рождения, управляя MAN, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КАМАЗ, с последующим возгоранием. В результате ДТП водитель КАМАЗ погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.
На месте трагедии работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. В окружном Управлении МЧС уточнили, что один из грузовиков перевозил дизельное топливо. После столкновения топливо разлилось и одна из машин загорелась.