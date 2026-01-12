ГИБДД раскрыла подробности ДТП в ХМАО с горящим бензовозом. Видео

«12 января 2026 года около 14:40 на 810-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, водитель 1984 года рождения, управляя MAN, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КАМАЗ, с последующим возгоранием. В результате ДТП водитель КАМАЗ погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.