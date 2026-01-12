Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Италии вспыхнула таинственная эпидемия

Из-за таинственной эпидемии в Италии за несколько дней умерли 14 человек.

Источник: Аргументы и факты

В Кастильон-Фьорентино, небольшом итальянском городке, наблюдается всплеск необъяснимой смертности. За первые десять дней 2026 года внезапно скончались четырнадцать жителей, причем у ряда умерших наблюдались признаки, напоминающие грипп. Поступают сведения о подобных происшествиях и в близлежащих населенных пунктах.

Тревожная обстановка сложилась в городке Кастильон-Фьорентино (провинция Ареццо, регион Тоскана), где проживает всего 12 тысяч человек. Возраст скончавшихся различен.

Ритуальные службы города работают с повышенной нагрузкой, в траурных залах образовались очереди.

По заявлению мэра города, Марио Аньелли, который первым сообщил о странной ситуации, подобного не наблюдалось даже во время пандемии COVID-19.

«Могилы роют одна за другой, — отмечает он. — У некоторых умерших наблюдались симптомы, схожие с гриппом. Некоторые скончались всего через несколько дней после их появления. Я не хочу выдвигать предположения о связи с инфекцией, так как у меня нет подтверждающих данных. Ожидаю информации от органов здравоохранения.».

Мэр подчеркнул, что, по имеющимся у него сведениям, подобное происходит не только в Кастильон-Фьорентино.

«В морге Сан-Донато, центральной больницы Ареццо, пришлось подготовить семнадцать помещений для прощания. Это говорит об аномальной, пока неясной ситуации, требующей срочного выяснения причин», — заявил мэр.

Информацию, озвученную Аньелли, подтверждают пользователи соцсетей. «На прошлой неделе в моем городе ушли из жизни двое моих друзей, 54 и 55 лет. Кастильон-Фьорентино — не единственный муниципалитет, где творится что-то странное», — пишет пользователь Даниэль Росси.

Официальные комментарии от федеральных властей пока отсутствуют. Ожидается прибытие врачей из региональной санитарной службы в Кастильон-Фьорентино для проведения расследования.