В Италии вспыхнула таинственная эпидемия

В Кастильон-Фьорентино, небольшом итальянском городке, наблюдается всплеск необъяснимой смертности. За первые десять дней 2026 года внезапно скончались четырнадцать жителей, причем у ряда умерших наблюдались признаки, напоминающие грипп. Поступают сведения о подобных происшествиях и в близлежащих населенных пунктах.
Тревожная обстановка сложилась в городке Кастильон-Фьорентино (провинция Ареццо, регион Тоскана), где проживает всего 12 тысяч человек. Возраст скончавшихся различен.
Ритуальные службы города работают с повышенной нагрузкой, в траурных залах образовались очереди.
По заявлению мэра города, Марио Аньелли, который первым сообщил о странной ситуации, подобного не наблюдалось даже во время пандемии COVID-19.
«Могилы роют одна за другой, — отмечает он. — У некоторых умерших наблюдались симптомы, схожие с гриппом. Некоторые скончались всего через несколько дней после их появления. Я не хочу выдвигать предположения о связи с инфекцией, так как у меня нет подтверждающих данных. Ожидаю информации от органов здравоохранения.».
Мэр подчеркнул, что, по имеющимся у него сведениям, подобное происходит не только в Кастильон-Фьорентино.
«В морге Сан-Донато, центральной больницы Ареццо, пришлось подготовить семнадцать помещений для прощания. Это говорит об аномальной, пока неясной ситуации, требующей срочного выяснения причин», — заявил мэр.
Информацию, озвученную Аньелли, подтверждают пользователи соцсетей. «На прошлой неделе в моем городе ушли из жизни двое моих друзей, 54 и 55 лет. Кастильон-Фьорентино — не единственный муниципалитет, где творится что-то странное», — пишет пользователь Даниэль Росси.
Официальные комментарии от федеральных властей пока отсутствуют. Ожидается прибытие врачей из региональной санитарной службы в Кастильон-Фьорентино для проведения расследования.