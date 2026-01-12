На территории Тимирязевской академии в Москве вспыхнул пожар

«Крупное возгорание возникло в учебно-производственном корпусе на Лиственничной улице около 21:30. Загорелся птичник площадью около 500 квадратных метров. В районе виден густой чёрный дым и открытое пламя. Вблизи места пожара находится общежитие, где проживают студенты. В комнатах ощущается сильный запах дыма. На месте работают пожарные и спасатели, пострадавших не сообщается», — передают источники telegram-канала SHOT.