На территории Тимирязевской академии в Москве вспыхнул пожар

Сильный пожар произошел на территории Тимирязевской академии в Москве. Об этом сообщают местные СМИ.

На территории Тимирязевской академии в Москве вспыхнул крупный пожар.

«Крупное возгорание возникло в учебно-производственном корпусе на Лиственничной улице около 21:30. Загорелся птичник площадью около 500 квадратных метров. В районе виден густой чёрный дым и открытое пламя. Вблизи места пожара находится общежитие, где проживают студенты. В комнатах ощущается сильный запах дыма. На месте работают пожарные и спасатели, пострадавших не сообщается», — передают источники telegram-канала SHOT.