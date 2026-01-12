Экс-лидера корсиканских националистов застрелили на похоронах его матери

В 1996 году Орсони покинул Корсику во время «братоубийственной войны» среди националистов. Он уехал во Флориду (США), где прожил 13 лет, затем перебрался в Никарагуа и занимался игорным бизнесом. В 2000 году он был депортирован из Никарагуа и поселился в Барселоне, где жил до 2008 года, после чего вернулся на Корсику.