Экс-лидера корсиканских националистов застрелили на похоронах его матери

На Корсике был убит основатель корсиканского националистического движения, экс-политик и бывший президент французского футбольного клуба «Аяччо» Ален Орсони. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на Франс Пресс. Инцидент произошел во время похорон матери Орсони.
Согласно информации источника, стрельба велась из длинноствольного оружия с большого расстояния. Убийство произошло в коммуне Веро, где проходила похоронная церемония. По данным, трагедия развернулась на глазах примерно 50 свидетелей около 16:30 по местному времени. На момент смерти Орсони был 71 год.
Источник, знакомый с ходом расследования, добавил, что на месте происшествия обнаружены три пулевых отверстия. Констатация смерти Орсони была произведена примерно в 17:00. Сообщается, что расследованием занимается совместная группа сотрудников полиции и жандармерии.
В молодости Орсони состоял в ультраправых и националистических организациях. В 1980 году он был арестован за вооруженное нападение на иранское посольство в Париже и провел два года в заключении.
В 1996 году Орсони покинул Корсику во время «братоубийственной войны» среди националистов. Он уехал во Флориду (США), где прожил 13 лет, затем перебрался в Никарагуа и занимался игорным бизнесом. В 2000 году он был депортирован из Никарагуа и поселился в Барселоне, где жил до 2008 года, после чего вернулся на Корсику.
Орсони занимал должность президента «Аяччо» в периоды с 2008 по 2015 и с 2022 по 2023 год. Кроме того, он являлся членом совета Профессиональной футбольной лиги (LFP). В июле 2008 года на него уже совершалось покушение вскоре после его назначения на пост главы «Аяччо». Его брат, Ги Орсони, был убит в 1983 году.