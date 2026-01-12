В Москве произошёл сильный пожар на территории Тимирязевской академии

Ранее сообщалось, что подросток в Москве выпрыгнул из восьмого этажа в сугроб, спасаясь от пожара в квартире, и получил перелом ноги. Пожар, охвативший комнату, кухню и коридор, отрезал школьнику путь к выходу, вынудив его пойти на отчаянный шаг. Приземлившись в большой сугроб, он смог избежать более тяжёлых травм. Подросток был госпитализирован, и в настоящее время он проходит обследование у врачей. Его состояние оценивается как стабильное.