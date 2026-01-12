В Москве произошёл сильный пожар на территории Тимирязевской академии. Видео © SHOT.
Огонь охватил здание птичника. На месте работает спецтехника и расчёты экстренных служб. Сообщается, что видно открытое пламя, а в небо поднимается густой чёрный дым.
Неподалёку от места возгорания располагается общежитие, где живут студенты — они сообщают об ужасном запахе дыма в комнатах. Загоревшийся птичник академии оказался заброшенным, птиц внутри нет. Тушение продолжается, пожар локализован.
Ранее сообщалось, что подросток в Москве выпрыгнул из восьмого этажа в сугроб, спасаясь от пожара в квартире, и получил перелом ноги. Пожар, охвативший комнату, кухню и коридор, отрезал школьнику путь к выходу, вынудив его пойти на отчаянный шаг. Приземлившись в большой сугроб, он смог избежать более тяжёлых травм. Подросток был госпитализирован, и в настоящее время он проходит обследование у врачей. Его состояние оценивается как стабильное.
