Ранее Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России.
Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи после ее призыва к России продемонстрировать заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что слова руководителя ЕК не соответствуют реальной позиции Москвы по вопросу мирного процесса.
«Заявление Урсулы фон дер Ляйен — лживые, как и вся политика Евросоюза по отношению к России. Мы хотим мира, но не ценой каких-то уступок за счет нашей национальной безопасности», — подчеркнул политик в беседе с РИА Новости. Он добавил, что обвинения в адрес Москвы о якобы отсутствии готовности к переговорам являются попыткой переложить ответственность за затягивание конфликта.
Белик заявил, что именно европейские государства, по его оценке, не демонстрируют стремления к реальному урегулированию. Он отметил, что от стран ЕС до сих пор не поступило «ни одного подлинно конструктивного предложения», которое могло бы стать основой для переговорного процесса. При этом, по словам депутата, риторика Брюсселя и ведущих столиц Евросоюза сводится к наращиванию военной и финансовой поддержки Киева.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия обязана показать свою приверженность мирному решению конфликта на Украине, напоминает «Национальная служба новостей». В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Москва и Вашингтон способны заключить соглашение о урегулировании конфликта на Украине без привлечения Европейского союза, передает MK.RU. Президент США Дональд Трамп по ‑прежнему считает, что глава Российской Федерации Владимир Путин заинтересован в мирном разрешении конфликта на Украине. По утверждению американского лидера, Путин настроен на достижение договоренностей по урегулированию нынешнего противостояния.