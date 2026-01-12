Фон дер Ляйен поймали на лжи после слов о России

Белик заявил, что именно европейские государства, по его оценке, не демонстрируют стремления к реальному урегулированию. Он отметил, что от стран ЕС до сих пор не поступило «ни одного подлинно конструктивного предложения», которое могло бы стать основой для переговорного процесса. При этом, по словам депутата, риторика Брюсселя и ведущих столиц Евросоюза сводится к наращиванию военной и финансовой поддержки Киева.