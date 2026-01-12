Беспилотник упал в промышленной зоне в Липецкой области

Ранее сообщалось, что в Воронеже после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на минувшее воскресенье были зафиксированы повреждения 12 многоквартирных жилых домов, 43 частных домов, а также 86 автомобилей. Глава города Сергей Петрин отметил, что это был один из самых масштабных налётов, а объёмы повреждений оказались значительными. Он также добавил, что эти цифры могут быть не окончательными, так как некоторые жители ещё не вернулись из отпусков и с дач.