Трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом под Челябинском

Трое детей получили травмы в результате столкновения школьного автобуса с буксируемой техникой на трассе в Челябинской области. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 12 января около 19:00 на 17-м километре автодороги «подъезд к городу Екатеринбургу». По данным ведомства, водитель автобуса, следовавшего между поселками Рощино и Славино, не заметил буксируемый экскаватором погрузчик.

— В результате аварии травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров 2012 года рождения — два мальчика и девочка, — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

11 января легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом в подмосковном Клину. Пассажир иномарки погиб, водителя и еще двух пассажиров госпитализировали.

10 января автобус с пассажирами врезался в столб в Екатеринбурге. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Он не справился с управлением, автобус съехал с проезжей части и врезался в столб.