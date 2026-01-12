Трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом под Челябинском

Трое детей получили травмы в результате столкновения школьного автобуса с буксируемой техникой на трассе в Челябинской области. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Авария произошла 12 января около 19:00 на 17-м километре автодороги «подъезд к городу Екатеринбургу». По данным ведомства, водитель автобуса, следовавшего между поселками Рощино и Славино, не заметил буксируемый экскаватором погрузчик.
— В результате аварии травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров 2012 года рождения — два мальчика и девочка, — говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
